У Ємені понад 268 тисяч людей стали внутрішньо переміщеними — Anadolu Agency

У Ємені від липня через ескалацію конфлікту між урядовими силами та угрупованням хуситів внутрішньо перемістилися понад 268 тисяч людей. Цю кількість станом на 23 жовтня зафіксувала Anadolu Agency з посиланням на Міжнародну організацію з міграції. Майже всі люди залишили свої домівки від початку вересня.

Тисячі людей прибули до Джибуті

Станом на 17 жовтня до Джибуті морем прибули щонайменше 3 836 громадян Ємену. Половину з них становлять діти, зокрема 282 дитини віком до п’яти років. Більшість людей повідомили, що тікали через погіршення безпекової ситуації.

За даними МОМ, кілька човнів пристали до берега, не діставшись запланованого місця призначення, оскільки в них закінчилося пальне. Окремо організація зафіксувала 1 327 мігрантів, які морем вирушили з Ємену до Джибуті, повертаючись до країн свого проживання.

Переповнені укриття та нестача допомоги

Усередині країни сім’ї дедалі частіше шукають безпеки в південних районах. Кількість переміщених осіб в Адені від 7 жовтня зросла більш ніж удвічі — до понад 42 тисяч. У мухафазі Лахдж перебувають близько 67 тисяч переміщених людей.

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За інформацією МОМ, родини знайшли прихисток у 62 районах десяти мухафаз, зокрема на сході країни — в Аль-Махрі. Люди стикаються з труднощами в доступі до чистої води, медичної допомоги та базових послуг на тлі гострого дефіциту пального й подорожчання продуктів і ліків.

Частина сімей живе в переповнених громадських будівлях або просто неба без належних санітарних умов. МОМ також заявила про підвищені ризики для жінок, дітей, літніх людей та людей з інвалідністю, а обмеження гуманітарного доступу в Таїзі затримують доставку допомоги.

Глава місії МОМ у Ємені Абдусаттор Есоєв заявив, що масштаб і темпи переміщення людей перевищують можливості гуманітарної відповіді через нестачу фінансування. Організація закликала донорів посилити підтримку, а всі сторони конфлікту — захищати цивільних і гуманітарних працівників та забезпечити безперешкодний доступ до людей, які потребують допомоги.

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