У Ємені Міжнародний комітет Червоного Хреста організував перший від липня обмін останками людей, загиблих у боях, між урядом країни та хуситами. Операція тривала з 24 до 26 листопада: останки доправляли з контрольованого хуситами Дамара до підконтрольної уряду провінції Лахдж, а також із Лахджа до Сани, повідомляє Anadolu Agency.

Комітет не уточнив кількості переданих останків, зазначивши, що їх ідентифікуватимуть відповідні органи. Обмін провели на прохання обох сторін конфлікту. Операція відбулася після підписання сторонами в Маскаті у грудні 2025 року спільної декларації про поводження з останками загиблих зі збереженням їхньої гідності.

Бої поблизу Сани

Тим часом єменська армія заявила про зіткнення з хуситами в районі Махзам-Мас в окрузі Маджзар на півночі провінції Маріб — приблизно за 80 кілометрів від Сани. Це перший випадок, коли військові уточнили відстань від одного з фронтів до столиці після посилення бойових дій у липні.

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Армія також повідомила про сутички на південний схід від міста Аль-Хазм у північній провінції Аль-Джауф та про авіаудари по позиціях хуситів у провінції Таїз. Представник збройних сил Ємену заявив, що урядові війська за підтримки Народного опору здійснили 767 операцій з ураження цілей, зокрема 30 авіаударів, 665 артилерійських ударів, 39 ударів безпілотниками та 33 удари з ракетних установок.

Втрати від серпня

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що від серпня до 23 листопада внаслідок ескалації бойових дій у Ємені загинула 2 361 людина, ще 10 982 дістали поранення. Загалом це становить 13 343 загиблих і поранених. ВООЗ не уточнила, чи охоплюють ці дані цивільних, військових або обидві категорії.

За тиждень із 17 до 23 листопада організація зафіксувала 101 загиблого та 463 поранених. Найбільше втрат за цей період було в Марібі — 60 загиблих і 335 поранених.

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