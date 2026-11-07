У Ємені заявили про 27 загиблих унаслідок ударів у провінції Сана — Al Jazeera

Хусити заявили, що серія ударів по селу аш-Шарія на північ від столиці Ємену Сани забрала життя щонайменше 27 людей, ще близько 30 дістали поранень. Речник міністерства охорони здоров’я, що базується в Сані, Аніс аль-Асбахі повідомив, що більшість постраждалих становили жінки та діти.

Як повідомляє Al Jazeera, рух хуситів, також відомий як «Ансар Аллах», звинуватив в ударах коаліцію на чолі із Саудівською Аравією, яка підтримує урядові сили Ємену. Голова Вищої політичної ради хуситів Махді аль-Машат заявив, що угруповання помститься за атаку. Саудівська Аравія та уряд Ємену не коментували повідомлення про удари, а Al Jazeera не змогла незалежно перевірити ці дані.

Бої у Марібі та Аль-Джауфі

Тим часом урядові війська Ємену заявили, що за підтримки бойової авіації та безпілотників після кількагодинних боїв відбили наступ хуситів у провінції Маріб. За їхніми твердженнями, військові знищили укріплення та бойову техніку противника.

Урядові сили також повідомили про просування в райони провінції Аль-Джауф, які контролюють хусити. Там бої тривали третій день у межах операції «Світанок Ємену», яку міжнародно визнаний уряд розпочав понад місяць тому, щоб повернути території, контрольовані хуситами.

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Взаємні звинувачення

Речник урядових сил полковник Маджед ан-Назілі заявив, що армія здійснила 875 атак на позиції хуситів, нейтралізувала близько 130 командирів і бійців угруповання, а також знищила або вивела з ладу 50 транспортних засобів і ракетних установок. Al Jazeera не змогла незалежно перевірити ці заяви.

Напередодні хусити та уряд Ємену також взаємно звинувачували одне одного в атаці на ринок у Таїзі, де загинули цивільні. Хусити заявили, що за два дні загинули 55 мирних жителів через саудівські авіаудари, тоді як представники уряду поклали відповідальність за більшість жертв на хуситів.

Окремо хусити заявили про шість атак балістичними та крилатими ракетами й безпілотниками по цілях у Саудівській Аравії та в єменських провінціях Аль-Джауф і Маріб. Представник коаліції Туркі аль-Малікі повідомив, що над регіоном Ер-Ріяда збили балістичну ракету хуситів.

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