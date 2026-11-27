У єменській провінції Таїз урядовий Офіс з питань облоги заявив, що від 10 серпня до 17 листопада через обстріли та снайперський вогонь хуситів загинули 42 жінки й дівчини, ще 161 зазнала поранень. У відомстві також повідомили про вимушене переміщення десятків тисяч жінок на тлі тривалої військової ескалації.

Офіс поклав на хуситів відповідальність за порушення проти жінок і дівчат, зокрема за прямі обстріли, снайперські атаки та вбивства. Ці дані є заявою урядового органу Таїза.

Удари в Таїзі та Аль-Джауфі

За даними Anadolu Agency, 27 листопада єменська армія повідомила, що її авіація завдала удару по позиціях хуситів на горі Дахіх, на фронті Аль-Акруд на півдні Таїза. Військові не навели інформації про результати авіаудару.

Фронт Аль-Акруд має стратегічне значення через близькість до південного в’їзду до Таїза та гори Сабір, з якої видно значну частину міста. Офіційний військовий сайт September Net також повідомив про удари безпілотників урядових сил по транспортних засобах хуситів на кількох фронтах у північній провінції Аль-Джауф. Про наслідки цих ударів не повідомляли.

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Водночас хусити звинуватили Саудівську Аравію в авіаударах у провінціях Таїз, Ель-Ходейда та Саада. Anadolu Agency подало це як заяву угруповання.

Загибель поліцейського в Лахджі

У південно-західній провінції Лахдж від поранень помер начальник поліції Грін-Сіті капітан Авас Мохаммед Іскандар. За інформацією місцевих джерел, на які посилався незалежний сайт Al-Masdar Online, він зазнав поранень 24 листопада під час вибуху, спрямованого проти його патруля в районі Аль-Фаюш.

Обставини вибуху та особи, причетні до нього, залишаються невстановленими. За даними агентства, бойові дії між урядовими силами Ємену та хуситами посилилися з липня, зокрема в провінціях Таїз, Лахдж і Маріб.

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