У Ємені затримали 13 імовірних членів осередку хуситів — The National

Сили безпеки Ємену в провінції Шабва затримали 13 імовірних членів осередку хуситів і вилучили вантажівку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. За даними The National, про операцію повідомила адміністрація губернатора Шабви Авада аль-Вазіра, який також очолює провінційний комітет безпеки.

Зброю доправили морем

За попередніми даними слідства, вантаж доставили човном і передали членам осередку на південному узбережжі Ємену. У звіті, поданому губернатору, стверджується, що вантаж надалі мали перемістити для хуситів.

Серед вилученого були снайперські гвинтівки, боєприпаси, саморобні вибухові пристрої, які влада назвала особливо руйнівними, а також різні види снарядів. Розслідування триває: правоохоронці встановлюють обставини контрабанди, можливих учасників ширшої мережі та інших причетних осіб.

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Атака на сили швидкого реагування

Вилучення відбулося через кілька днів після удару балістичною ракетою по бійцях Сил швидкого реагування в Шабві. За інформацією адміністрації губернатора, внаслідок атаки загинули 77 людей, ще 195 дістали поранення.

Хусити визнали відповідальність за удар, заявивши, що атакували скупчення сил «саудівського ворога», якими нібито керували офіцери Саудівської Аравії. Угруповання також стверджувало, що серед десятків загиблих і поранених були саудівські військові. Саудівська влада оперативно не відповіла на запит про коментар.

Губернатор Шабви закликав силові та військові підрозділи посилити готовність, нагляд і перевірки на сухопутних та морських маршрутах, а також покращити координацію й обмін розвідувальними даними, щоб запобігати новим спробам контрабанди та проникнення.

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