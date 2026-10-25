У Ер-Ріяді пролунали вибухи перед відновленням рейсів — Channel NewsAsia

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді в перші години неділі, 25 жовтня, пролунали три вибухи. Це сталося в день, коли міжнародний аеропорт імені короля Халіда мав відновити авіасполучення після двотижневого закриття через неодноразові удари єменських хуситів.

Як повідомляє Channel NewsAsia, журналіст AFP чув вибухи в місті. Жителі Ер-Ріяда отримали попередження про ворожу повітряну загрозу із закликом залишатися в безпечному місці.

Заява коаліції про перехоплення

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією, яка воює проти хуситів, заявила про перехоплення та знищення балістичної ракети, запущеної в напрямку Ер-Ріяда. Також, за її даними, у районі столиці збили два безпілотники.

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Напередодні хусити заявили, що протягом 24 годин атакували три саудівські аеропорти, зокрема в Ер-Ріяді, а також енергетичні об'єкти, трубопровід і авіабазу. Саудівська служба цивільної оборони повідомляла, що після перехоплення двох ракет реагувала на падіння уламків у регіонах Мекки та Медіни. Хусити заперечили, що атакували ці міста.

Аеропорт відновлює роботу

Аеропорт Ер-Ріяда раніше повідомив, що польоти мають відновитися в неділю. Сервіс відстеження рейсів Flight Radar зафіксував виліт літака рано-вранці. Військовий речник хуситів Ях'я Сарі водночас заявив, що аеропорт залишається небезпечним і є військовою ціллю для їхніх сил, застерігши авіакомпанії, персонал та пасажирів від його використання.

Цього місяця внаслідок одного з ударів по аеропорту, за даними видання, загинули 13 людей, ще понад 300 зазнали поранень. Це була найсмертоносніша атака в королівстві більш ніж за десятиліття.

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