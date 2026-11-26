Як повідомляє Cyprus Mail, у Єрихоні на окупованому Західному березі внаслідок нічної стрілянини загинула 72-річна палестинка Фадха Вадха. Свідки та палестинські посадовці заявили, що по району стріляли ізраїльські поселенці.

Свідчення мешканців

За словами очевидців, група поселенців почала стріляти біля будинку Вадхи. Палестинські жителі у відповідь кидали каміння, щоб захиститися. Згодом, як стверджують свідки, прибули інші поселенці та відкрили вогонь по палестинських будинках.

Родич загиблої Ахмед Ареф розповів, що куля влучила Вадсі в голову, коли вона стояла перед власним будинком. Під час похорону дружина її сина Наама Фідхат сказала, що після появи поселенців у районі мешканці постійно зазнавали нападів.

Поранення та затримання сина

Син загиблої Арафат приїхав до будинку, почувши про поранення матері. Його дружина Наама Фідхат заявила, що він був у шоковому стані та випадково в’їхав у автомобіль поселенця, припаркований на під’їзній дорозі. За словами свідків, у машині нікого не було.

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Після цього поселенці почали стріляти та поранили кількох людей, зокрема Арафата в тулуб, стверджують очевидці. Фідхат заявила, що швидку, якою її чоловіка везли до лікарні в Рамаллі, зупинили ізраїльські військові та затримали його. За її словами, вранці військові також затримали її сина — онука Фадхи Вадхи.

Версія ізраїльських військових

Ізраїльські військові не коментували загибель жінки, але повідомили про інцидент, під час якого автомобіль із палестинцями нібито прискорився у напрямку ізраїльської машини та врізався в неї. За версією військових, палестинці вийшли з автомобіля й атакували ізраїльтян, після чого ті відкрили вогонь. Військові повідомили про постраждалих з обох сторін.

Приблизно два тижні тому поселенці оселилися у будинках у районі Дуюк аль-Тахта на околиці Єрихона. Рада Біньямін, що представляє поселенців у цій місцевості, заявила про придбання восьми будинків у палестинців. Палестинський губернатор Єрихона Хусейн Хамаєль раніше заявляв, що землю не можна було законно придбати, оскільки вона належить державі.

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