У Єрусалимі L3 продовжать до Дамаської брами — Jerusalem Post

В ізраїльському Єрусалимі маршрут легкорейкового транспорту L3 продовжать від станції Ха-Турім до Дамаської брами через центральну частину міста. Зміни мають набути чинності у вівторок, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Міністерство фінансів, Міністерство транспорту, муніципалітет Єрусалима, організацію Transportation for Jerusalem та оператора Cfir Light Rail.

П’ять нових зупинок на маршруті

До маршруту L3 додадуть п’ять станцій, спільних із лінією L1. L1 з’єднує Неве-Яаков і медичний центр «Хадасса Ейн-Керем». Завдяки продовженню пасажири L3 матимуть пряме сполучення з центром Єрусалима, а частота руху легкорейкового транспорту вулицею Яффо зросте.

Нові зупинки забезпечать доступ до ринку Махане-Єгуда, мерії, торгового району Мамілла та входу до Старого міста. Очікується, що продовження L3 також зменшить потребу пасажирів пересідати на перевантажену L1 для поїздок до центру, розподіливши потік між двома маршрутами.

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Подальше розширення мережі

Окремо в місті завершують фінальну фазу випробувань лінії L4, яка має з’єднати південний район Гіло та прилеглі території з мережею легкорейкового транспорту. Її відкриття для пасажирів очікують після отримання необхідних погоджень щодо безпеки.

Згідно з мапою генерального плану на сайті Cfir, у Єрусалимі також передбачені нові лінії та продовження наявних маршрутів. Зокрема, L3 у перспективі планують продовжити до медичного центру «Хадасса» на горі Скопус. У планах також є лінії L2, L5, L6 і L8, проте строки їхнього запуску та остаточні маршрути наразі не визначені.

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