У Єрусалимі римську вулицю пристосують для людей на візках — Jerusalem Post

У Старому місті Єрусалима в Ізраїлі триває проєкт із пристосування вулиці Християнського кварталу для людей на кріслах колісних і батьків із візочками. Дорога датується приблизно 135 роком нашої ери, коли місто за римлян мало назву Елія Капітоліна. Роботи передбачають збереження оригінального кам’яного мощення, повідомляє Jerusalem Post.

Як облаштують вулицю

Проєкт реалізують Міністерство у справах Єрусалима, департамент доступності муніципалітету Єрусалима, Управління старожитностей Ізраїлю та компанія East Jerusalem Development Ltd. Роботи виконують з урахуванням місцевого рельєфу й за участю консультантів з доступності. Також планують замінити підземні водопровідні та електричні мережі.

Експерти Управління старожитностей Ізраїлю задокументували 50 каменів римського мощення. Приблизно половину з них оцінили як такі, що перебувають у складному стані для консервації. Давнє покриття повністю розберуть: кожен камінь пронумерують, виміряють і задокументують перед демонтажем. Після оцінки стану фахівці визначать, які камені повернуть на вулицю, а які залишать у сховищі.

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Збереження історичного покриття

Оригінальне римське мощення повторно укладуть зі східного боку вулиці смугою завширшки близько півтора метра. Західну частину покриють рівним настилом, придатним для пересування на кріслах колісних. Під час робіт також оновлюватимуть фасади будинків, навіси та з’єднання з прилеглими вулицями.

Перші роботи з римським покриттям цієї вулиці проводили у 1977 році в межах оновлення інфраструктури та ринку Старого міста. Тоді археологи виявили на глибині приблизно 60 сантиметрів залишки дороги візантійського періоду, які пов’язали із середньовічною Патріаршою вулицею. Ці камені підняли до сучасного рівня дороги та інтегрували в її покриття.

За даними учасників проєкту, у Старому місті вже зробили доступними близько шести кілометрів провулків на території приблизно один квадратний кілометр у межах міських мурів.

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