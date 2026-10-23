У Єрусалимі у бік кортежу прем’єра Нетаньягу кинули пляшку — Jerusalem Post

У Єрусалимі, Ізраїль, у бік кортежу прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу кинули скляну пляшку. Інцидент стався у четвер увечері, коли автоколона проїжджала повз ринок Махане-Єгуда під час святкування 77-го дня народження глави уряду, повідомляє Jerusalem Post.

Рух кортежу не зупинили

За даними видання, на час проїзду кортежу тимчасово призупинили рух легкорейкового транспорту. Уздовж маршруту зібралися тисячі людей, які спостерігали за автоколоною та вітали її.

На оприлюднених у мережі відео видно, як працівники служби безпеки перелізли через огорожу, що відокремлювала натовп, намагаючись знайти людину, яка кинула пляшку. Попри інцидент кортеж продовжив рух без перешкод.

Після прибуття на ринок Нетаньягу та його дружину Сару зустріли святковою музикою. На кадрах також видно прапори партії «Лікуд», а також іранський прапор із символом Лева і Сонця.

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Сутичка на ринку в Тель-Авіві

Того ж дня Нетаньягу також відвідав ринок Ха-Тіква в Тель-Авіві. За відеозаписами, на які посилається Jerusalem Post, один із присутніх запитав прем’єра, чому той відправив ХАМАС мільйони. Коли чоловік спробував зняти епізод на телефон, прихильники «Лікуду», за повідомленням видання, вибили пристрій із його рук і відтіснили його.

Ізраїльські медіа також повідомили про присутність на ринку Мішеля Ілуза, батька загиблого заручника Гая Ілуза, Гіля Дікмана, двоюрідного брата загиблої заручниці Кармель Ґат, та Ейнав Цангаукер — матері колишнього заручника Матана Цангаукера. Вони вимагали, щоб посадовці, які перебували при владі 7 жовтня, залишили уряд. За даними медіа, Ілуза атакували відвідувачі ринку, коли Нетаньягу не було поруч.

Цангаукер заявила, що учасників акції називали зрадниками та ворогами держави, плювали в них і кидали овочі. Ілуз сказав, що під час протесту проти прем’єра зазнав насильства з боку громадян.

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