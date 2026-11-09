У Єрусалимі затримали підлітка, підозрюваного в пошкодженні мезузи — Jerusalem Post

В ізраїльському Єрусалимі поліція затримала 16-річного жителя східної частини міста за підозрою у зриванні мезузи з одвірка єврейського будинку в районі Сільван і нанесенні графіті на вхідні двері. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на поліцію.

Розслідування в Сільвані

Власник помешкання в кварталі Кфар га-Тейманім, також відомому як Єменське село, повернувся додому в четвер увечері. Він виявив, що мезузу зірвали з дверної рами, а на вході нанесли графіті, після чого звернувся до поліції.

Співробітники поліцейського відділку Шалем і прикордонної поліції розпочали розслідування та визначили підлітка як підозрюваного. Його затримали й доправили на допит до відділку Шалем.

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Рішення суду

У неділю вранці Єрусалимський мировий суд продовжив тримання неповнолітнього під вартою до вівторка, 10 листопада, щоб слідство могло тривати.

В окремому випадку прикордонна поліція Прибережного округу повідомила, що протягом минулого тижня зафарбувала графіті з націоналістичними та пропалестинськими написами в громадських місцях кількох сіл Західної Галілеї.

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