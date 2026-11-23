У Брюсселі, Бельгія, навчальна платформа Європейського Союзу EU Academy не працювала в понеділок через ширшу кібератаку на Європейську комісію. Платформа є освітнім хабом із курсами та семінарами, які готують інституції ЄС, повідомляє Channel NewsAsia. Про кібератаку на Комісію повідомили минулого тижня.

Витік даних користувачів

Речник Єврокомісії Томас Реньє заявив, що EU Academy постраждала в межах виявленої кіберкампанії проти Комісії. За його словами, інцидент спричинив витік персональних даних користувачів платформи.

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Користувачів EU Academy поінформували про інцидент через сайт платформи в понеділок. На момент заяви речника платформа залишалася недоступною.

Розслідування триває

Єврокомісія продовжує розслідування, щоб встановити, хто стоїть за кібератакою. Реньє наголосив, що Комісія наразі не може оприлюднити інформацію про можливих причетних до інциденту.

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