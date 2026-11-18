У ЄС кількість інфекцій крові, спричинених стійкою до лікування бактерією Klebsiella pneumoniae, зросла на 72% у 2019–2025 роках. Це суттєво віддаляє ЄС від мети скоротити показник на 5% до 2030 року, повідомляє Politico з посиланням на дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.

Стійкість до антибіотиків

Інфекції, пов’язані з цією бактерією, становлять значну загрозу для пацієнтів у лікарнях. Їхня летальність зазвичай становить від 40% до 70%. Деякі штами Klebsiella pneumoniae набувають стійкості майже до всіх антибіотиків, зокрема й до нових препаратів, і можуть спричиняти тяжкі захворювання та смерть.

Керівник напряму з протидії таким інфекціям у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань Крістіан Гіске назвав дані щодо стійкої до лікування Klebsiella pneumoniae найбільшою проблемою серед зібраної за минулий рік інформації про стійкі до ліків бактерії в Європі. За оцінками, антимікробна резистентність щороку призводить до 35 тисяч смертей у країнах ЄС, Ісландії та Норвегії.

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Профілактика в лікарнях

Центр закликав посилити інфекційний контроль у медзакладах, оскільки бактерія передається між пацієнтами. Йдеться, зокрема, про ретельну гігієну рук, правильне використання засобів індивідуального захисту та ефективне очищення й дезінфекцію приміщень.

Водночас країнам ЄС вдалося знизити кількість інфекцій крові, спричинених метицилін-резистентним золотистим стафілококом: у 2025 році їх було на 19% менше, ніж у 2019-му. Це перевищило ціль зі скорочення на 15% до 2030 року. Проте кількість випадків стійких до ліків інфекцій, спричинених кишковою паличкою, за той самий період зросла на 16,4% замість запланованого скорочення на 10%.

Споживання антибіотиків у ЄС у 2019–2025 роках зменшилося на 5%, хоча мета до 2030 року передбачає зниження на 20%. Частка антибіотиків, які відповідають критеріям Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2025 році досягла 62,5% за цільового рівня щонайменше 65%.

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