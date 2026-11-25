У Європейському Союзі в 2025 році зросла частота інфекцій кровотоку, спричинених трьома видами бактерій, стійких до антибіотиків, хоча загальне споживання антибіотиків зменшилося. Як повідомляє News-Medical, ЄС досяг лише одного з п’яти цільових показників щодо споживання антибіотиків та антимікробної резистентності, визначених до 2030 року.

Споживання антибіотиків скоротилося

У 2025 році загальне споживання антибіотиків у ЄС було на 6,9% меншим, ніж роком раніше. Водночас воно лише на 5% нижче за рівень 2019 року, тоді як ціль ЄС передбачає скорочення на 20% до 2030 року.

Частка антибіотиків групи Access за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я зросла з 61,5% у 2024 році до 62,5% у 2025 році. Цільовий показник становить щонайменше 65%. Дев’ять країн ЄС досягли цього рівня у 2025 році, а вісім утримують його з 2019 року.

Показники резистентності зросли

Частота інфекцій кровотоку, спричинених метицилін-резистентним золотистим стафілококом, зросла з 4,50 до 4,56 випадку на 100 тисяч населення. Попри це вона лишалася на 19% нижчою, ніж у 2019 році, та не перевищила цільовий поріг на 2030 рік — 4,79 випадку на 100 тисяч населення.

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Частота інфекцій, викликаних кишковою паличкою, стійкою до цефалоспоринів третього покоління, зросла з 11,08 до 12,13 випадку на 100 тисяч населення. Це на 16,4% вище за базовий рівень 2019 року та більше за цільовий показник у 9,38 випадку.

Інфекції, спричинені Klebsiella pneumoniae, стійкою до карбапенемів, зросли з 3,50 до 3,75 випадку на 100 тисяч населення. Від 2019 року їхня частота збільшилася на 72%, хоча ціль ЄС передбачає зниження на 5%.

Автори дослідження наголошують на потребі посилювати контроль інфекцій у лікарнях, зокрема дотримуватися гігієни рук, проводити прибирання, скринінг та ізоляцію пацієнтів. Вони також закликають до програм раціонального призначення антибіотиків, які передбачають належну діагностику, вибір препарату, дозування та тривалість лікування.

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