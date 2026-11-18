У 2025 році лісові пожежі в Європейському Союзі охопили 1 079 538 гектарів. За даними звіту Об’єднаного дослідницького центру Єврокомісії, цей сезон став найінтенсивнішим за весь час спостережень у Європі. Як повідомляє Anadolu Agency, площа вигорілих територій більш ніж удвічі перевищила середній показник за 18 років — 364 885 гектарів.

Пік припав на серпень

Приблизно половина всієї площі, пройденої вогнем у ЄС, припала на перші три тижні серпня. На країни західного Середземномор’я припало 52% вигорілої площі в Євросоюзі. На Іспанію та Португалію разом припало 63% загального показника.

Дані по 46 країнах і територіях

Європейська інформаційна система лісових пожеж, якою керує Об’єднаний дослідницький центр, зафіксувала 23 180 пожеж у 46 країнах і територіях Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Вони охопили загалом 2 242 195 гектарів — на 20% більше, ніж у 2024 році, та майже у 2,5 раза більше, ніж у 2023-му.

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Національні дані з 35 країн і територій свідчать, що в Іспанії, Португалії, Італії та Греції пожеж було менше, ніж зазвичай, однак вони охопили більші площі. У дев’яти країнах, зокрема Німеччині, Нідерландах і Норвегії, і кількість пожеж, і вигоріла площа перевищили середній показник за десять років. Водночас Естонія зафіксувала найтихіший пожежний сезон із початку звітності у 2000 році.

У Великій Британії в березні зареєстрували 220 лісових пожеж. У Нідерландах 5 квітня рівень пожежної небезпеки сягнув найвищої позначки, а у Швеції високий рівень небезпеки фіксували вже 3 квітня.

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