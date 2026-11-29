У ЄС із неділі почали діяти нові вимоги Euro 7 для автомобілів, які вперше регулюють викиди частинок унаслідок зношування гальм і шин, а також встановлюють мінімальні вимоги до характеристик і довговічності тягових батарей. Як повідомляє Euronews, правила не посилюють чинні норми Euro 6 щодо викидів із вихлопних труб.

Ліміти для гальм і перевірки шин

Єврокомісія оцінює викиди від шин як головне джерело мікропластику, що потрапляє в довкілля. Водночас зношування гальм і шин у найближчому майбутньому може становити до 90% усіх частинок, які утворює автомобільний транспорт.

Для автомобілів зі звичайними гальмами встановили межу викидів дрібнодисперсних частинок на рівні 7 мг на кілометр. Для повністю електричних моделей ліміт становить 3 мг на кілометр. У таких авто часто застосовують системи рекуперації енергії, які зменшують потребу у використанні звичайних гальм.

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Регламент також передбачає спеціальні випробування для вимірювання викидів від зношування шин. Очікується, що це стимулюватиме виробників застосовувати нові матеріали та підвищувати довговічність шин.

Вимоги до батарей і екологічний паспорт

Виробники електромобілів і гібридів, що заряджаються від мережі, повинні будуть забезпечити мінімальні показники роботи тягових батарей. До досягнення автомобілем п'яти років експлуатації або пробігу 100 тисяч кілометрів батарея має зберігати щонайменше 80% початкових характеристик. До восьми років або 160 тисяч кілометрів цей показник має становити не менше 72%.

Euro 7 також запроваджує екологічний паспорт транспортного засобу. У ньому для користувачів мають бути доступні дані про викиди CO2, витрати пального та електроенергії, строк служби батареї й запас ходу в електричному режимі. Нові вимоги можуть збільшити вартість автомобілів через системи моніторингу та додаткове обладнання.

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