У Європі 36,3% посилань на продавців ліків вели до нелегальних сайтів — News-Medical

Дослідники проаналізували 9 тисяч органічних результатів пошуку Google у 30 країнах Європи та встановили, що 36,3% посилань на платформи для купівлі ліків вели до продавців без визнаної законної авторизації. До дослідження увійшли 27 держав ЄС, а також Норвегія, Швейцарія та Велика Британія.

Як повідомляє News-Medical, із 9 тисяч результатів 3839 посилань, або 42,6%, спрямовували користувачів на роздрібні платформи з продажу медикаментів. Із них 63,7% вели до легальних аптек, а 36,3% — до нелегальних продавців. Автори перевіряли ліцензії, офіційні верифікаційні логотипи, національні реєстри аптек і бази даних шахрайських сайтів.

Частка нелегальних посилань залежала від препарату

Частка посилань на нелегальних продавців суттєво відрізнялася залежно від типу препарату. Для парацетамолу вона становила 1,4%, для ібупрофену — 5,5%. Водночас на нелегальні ресурси припадало 55,1% посилань щодо амоксициліну, 76,2% — щодо алпразоламу та 77,5% — щодо клоназепаму.

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Загалом для контрольованих речовин посилання на нелегальних продавців траплялися більш ніж утричі частіше, ніж посилання на легальні аптеки. Серед усіх виявлених посилань на нелегальних продавців 56,6% були пов'язані з так званим отруєнням пошукової видачі — маніпуляцією, за якої скомпрометовані сторонні сайти перенаправляють відвідувачів на домени нелегальних аптек.

Зв'язок із правилами онлайн-продажу

Пошукові запити збирали з березня 2023 року до квітня 2024 року, використовуючи перекладені основними мовами відповідних країн фрази для купівлі шести активних фармацевтичних інгредієнтів. Рекламні оголошення та персоналізовані результати до вибірки не включали.

У країнах, де дозволений онлайн-продаж як рецептурних, так і безрецептурних ліків, у першій десятці результатів було приблизно на 69% менше посилань на нелегальних продавців, ніж у країнах із забороною онлайн-продажу. Проте автори наголосили, що спостережний характер дослідження не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв'язок. У Хорватії та Греції нелегальні продавці переважали над легальними аптеками серед перших десяти результатів, а на Кіпрі дослідники не виявили посилань на легальні аптеки. Водночас Швеція та Норвегія, де дозволено онлайн-продаж рецептурних препаратів, мали найвищу загальну частку посилань на нелегальних продавців.

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