У Європі інвестиції в електромережі зросли на 155% порівняно з 2019 роком — OilPrice

У 22 із 24 європейських країн, охоплених аналізом Агентства ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів (ACER), річні інвестиції в електромережі у 2025 році були вищими за показники 2019 року. У середньому зростання становило 155%, повідомляє OilPrice з посиланням на моніторинговий звіт ACER «Розвиток енергетичної інфраструктури в Європі 2026».

Найбільше зростання у Німеччині

Найсуттєвіше збільшення вкладень у мережеву інфраструктуру зафіксували в Німеччині — на 505% порівняно з 2019 роком. У Греції інвестиції зросли на 327%, у Швеції — на 310%.

Лише Люксембург і Норвегія у 2025 році витратили на електромережі менше, ніж у 2019-му. Загалом ACER проаналізувало дані 24 країн.

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Плани до 2030 року

За оцінками регулятора, 15 із 18 країн, або 83%, очікують подальшого зростання інвестицій у 2030 році порівняно з 2025-м. У середньому вони прогнозують збільшення на 134%. Найбільше зростання очікують у Нідерландах, де інвестиції можуть зрости майже вп’ятеро проти рівня 2025 року.

Естонія, Латвія та Кіпр єдині серед держав ЄС прогнозують скорочення таких витрат. Водночас ACER закликало обережно оцінювати ці прогнози через неодноразові затримки та перенесення проєктів із розвитку магістральних мереж.

За оцінкою Європейської комісії, для забезпечення потреб електромереж до 2050 року необхідно від 2 трлн до 2,3 трлн євро. До кінця десятиліття ЄС потребуватиме 584 млрд євро інвестицій: близько 40% розподільчих мереж у блоці мають вік понад 40 років, а пропускну спроможність транскордонних ліній планують подвоїти до 2030 року.

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