У Європі, зокрема на промисловому підприємстві в Німеччині, високі ціни на електроенергію вже впливають на виробництво. Контракти на постачання електроенергії на кожен із наступних трьох місяців торгуються на рівні близько €200 за мегават-годину — приблизно вдвічі вище за рівні минулої зими, повідомляє The Japan Times. Видання називає основною причиною подорожчання стрімке зростання цін на природний газ.

Зупинки виробництва

На сталеливарному заводі в Німеччині дедалі частіше трапляються години, коли виробляти сталь надто дорого. Менеджер підприємства Уве Райніке двічі на день отримує листи з цінами на електроенергію на наступний день. За цими даними завод визначає, у які години може дозволити собі працювати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Восени підприємство, що належить італійській групі Feralpi, неодноразово зупиняло виробництво через високі витрати на електроенергію, хоча мало замовлення для виконання.

Ситуація на оптовому ринку

За оцінкою The Japan Times, ситуація свідчить про початок другої великої енергетичної кризи в Європі менш ніж за п’ять років. Криза вже проявляється на оптових ринках електроенергії та може згодом позначитися на споживачах.

Читай нас у