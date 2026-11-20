Студенти та молоді працівники у понад 20 країнах Європи вийшли на скоординовані протести проти зростання вартості життя та житла, погіршення умов навчання й збільшення військових витрат. Як повідомляє The Guardian, акції відбулися у п’ятницю за участю активістів більш ніж 50 груп.

Мітинги пройшли, зокрема, у Бельгії, Франції, Німеччині, Греції, Італії, Португалії, Іспанії та Великій Британії. Учасники запалювали фаєри, спалювали картонні макети танків і тримали плакати з гаслом «Боріться за наше майбутнє».

П’ять вимог коаліції

Коаліція Youth Strike назвала мобілізацію найбільшим скоординованим молодіжним протестом у Європі за останні роки. За її даними, демонстрації планували приблизно у 400 містах під спільним гаслом «Боріться за наше майбутнє, а не за їхні війни».

Учасники висунули п’ять загальних вимог: припинити мілітаризацію та призов, забезпечити системні інвестиції в освіту й соціальне забезпечення, висловити солідарність із Палестиною, домагатися кліматичної та соціальної справедливості, а також радикально трансформувати наявну суспільну систему.

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Італійський організатор Алессандро ді Мічелі заявив, що протести мають утвердити право молоді на краще й гідне майбутнє. Він зазначив, що конкретні вимоги різняться залежно від країни, але тісно пов’язані між собою.

Акції у Берліні, Італії та Лондоні

У Берліні близько тисячі студентів протестували через побоювання щодо можливого повернення обов’язкової військової служби. У Римі, Мілані та інших італійських містах десятки тисяч людей вийшли на вулиці одночасно із загальним страйком найбільшої профспілки країни CGIL проти економічної політики прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні.

На молодіжній демонстрації в Лондоні учасники несли банери проти війни, расизму, кліматичної кризи та капіталізму. В Іспанії протести відбулися в річницю смерті диктатора Франсіско Франко.

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