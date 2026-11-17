Установи та компанії в країнах Європи за останній місяць отримали понад 8 тисяч фальшивих повідомлень про замінування. За підрахунками Reuters, опублікованими Jerusalem Post, найчастіше мішенями ставали школи у Великій Британії, Ірландії та Італії. Погрози також надходили авіакомпаніям, аеропортам, медіа, благодійним організаціям і приватним особам.

Евакуації шкіл і перебої в польотах

Кампанія спричинила скасування та перенаправлення десятків рейсів, перерви в телевізійних ефірах, а також призвела до того, що тисячі школярів відправили додому. Підрахунок Reuters ґрунтується на повідомленнях посадовців, медіа та даних компаній із кібербезпеки Proofpoint і Mimecast.

19 жовтня приблизно 300 шкіл у Північній Ірландії отримали однаковий електронний лист про нібито закладену бомбу. Того самого дня щонайменше 33 школи стали мішенями у Шотландії, а близько 25 установ у Болгарії, переважно медичних, також одержали погрози. Частина листів мала тему «Смерть близько».

Із 2 до 6 листопада фальшиві погрози про бомби отримали більш ніж 50 рейсів приблизно 15 авіакомпаній, повідомив сервіс відстеження польотів AirNav Radar. Зокрема, 2 листопада літак Wizz Air, який летів із Лондона до Софії, перенаправили до Будапешта.

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Нова хвиля у листопаді

6 листопада погрози отримали редакції французького TF1, болгарського Nova та ірландського державного мовника RTÉ. Працівників штаб-квартири RTÉ евакуювали, а деякі програми мовника тимчасово припинили трансляцію. Proofpoint повідомила, що приблизно в цей період мішенями стали щонайменше 12 медіаорганізацій.

11 листопада близько 6 300 італійських шкіл отримали повідомлення про бомби, нібито надіслані від імені «Мізогіністану» — ймовірного посилання на російське антифеміністичне угруповання Male State. Поліція також заявила про погрози приблизно тисячі шкіл у Шотландії та 300 шкіл у Північній Ірландії; ірландські медіа повідомляли ще про близько 300 шкіл в Ірландії.

Слідчі перевіряють можливий зв'язок

Reuters не зміг незалежно підтвердити, що всі листи надіслала одна група. Водночас Mimecast звернула увагу, що листопадова хвиля охопила майже ті самі школи Шотландії, що й жовтнева, що може свідчити про використання одного списку адресатів. Поліція Шотландії повідомила, що не виключає зв'язку між епізодами та продовжує розслідування.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив про можливість іноземного втручання, згадавши Російську Федерацію — державу-агресора — або інші країни. За його словами, Європол намагається встановити джерело погроз. Засновник Male State заявив, що не має стосунку до листопадових повідомлень.

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