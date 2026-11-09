Працівники австралійського Federation University провели 24-годинний страйк через оплату праці, гарантії зайнятості, робоче навантаження та участь у майбутніх рішеннях закладу. Акція відбулася після восьми місяців безрезультатних переговорів щодо колективної угоди, повідомляє ABC News Australia.

Університет має кампуси в Баллараті, Бервіку, Гіпсленді, Мельбурні та Віммері. За інформацією ABC, наступного тижня працівники мають провести ще три зупинки роботи, що може вплинути на оприлюднення студентських оцінок.

Заява про скорочення предметів

Двома тижнями раніше керівництво Federation University оголосило про скорочення 87% предметів гуманітарного напряму та закриття програми бакалаврату з кримінального правосуддя в усіх кампусах, крім Бервіка.

Старший викладач гуманітарних наук і президент осередку Національної спілки працівників вищої освіти Метью Ебботт заявив, що співробітників гуманітарних дисциплін і кримінального правосуддя скликали на термінову зустріч із 10-хвилинним попередженням. За його словами, працівникам дали лише кілька годин, щоб пояснити, чому їхні предмети та програми не слід скасовувати.

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Ебботт повідомив, що після формальної скарги профспілки керівництво відступило від оголошення та назвало його непорозумінням.

Позиція університету

У заяві Federation University заперечив, що скорочує 87% гуманітарних предметів. Представник закладу повідомив, що університет переглядає курси та дисципліни з низькою кількістю студентів, а гуманітарні науки, соціальна робота й візуальне мистецтво залишаються важливою частиною освітньої пропозиції.

В університеті також заявили, що федеральна політика Job-ready Graduates істотно підвищила внески студентів за багато гуманітарних дисциплін і створила значний тиск на заклад. Представник університету послався на незалежний аналіз, який, за його словами, засвідчив непропорційний вплив цих змін на студентів із низьким соціально-економічним статусом, мешканців регіонів, жінок і корінні народи.

Ебботт заявив, що працівники непокояться через можливі втрати роботи та брак інформації про рішення керівництва. Викладачка соціальної роботи й соціальних послуг Рейчел Ферналд також висловила занепокоєння майбутнім університету.

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