У Філіппінах зіткнулися два військові літаки, загинули 4 пілоти — Asharq Al-Awsat
На авіабазі Фернандо на південь від Маніли, Філіппіни, два військові літаки зіткнулися в повітрі під час тренування. Унаслідок аварії загинули четверо пілотів, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на Військово-повітряні сили Філіппін.
Аварія під час тренування
Інцидент стався у п'ятницю вдень. У зіткненні брали участь два одногвинтові літаки SF-260, які впали в межах території авіабази.
Речник ВПС Філіппін полковник Елвін Капінгіуан заявив, що інших постраждалих унаслідок катастрофи немає.
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Розслідування причин
Військово-повітряні сили розпочали розслідування, щоб встановити причину аварії. Як запобіжний захід експлуатацію всіх літаків SF-260 тимчасово призупинили.
У травні двоє військових пілотів загинули, коли ще один SF-260 розбився під час тренувального польоту в провінції Бенгет на півночі Філіппін.