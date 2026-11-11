У Фінляндії батьки створили рух проти нормалізації расизму — YLE News

У Фінляндії батьки створили громадську групу для протидії тому, що вони називають нормалізацією расистської мови та символіки. Ініціатива виникла після дописів трьох батьків у LinkedIn, які висловили занепокоєння змінами у ставленні суспільства до іммігрантів і питань, пов’язаних з імміграцією, повідомляє YLE News.

Жителька Гельсінкі Зейнеп Фалай, яка мешкає у Фінляндії з 2002 року, заявила, що останніми роками помітила ширші можливості для використання расистських образ. За її словами, особливо це видно в онлайн-просторах, популярних серед молоді: її фінсько-турецькі діти болісно сприймали зневажливі вислови та етнічні меми, якими обмінювалися однолітки у WhatsApp-групах.

Інша учасниця ініціативи, Мішель Сахал Естіме, розповіла, що її восьмирічну дитину атакували двоє підлітків, коли та їхала велосипедом зі школи. Вона також згадала, як дитина побачила в районі образливе графіті з расистським словом. На думку Сахал Естіме, расизм дедалі більше сприймають як прийнятне явище, а риторика в політиці та суспільстві стає жорсткішою.

Вплив на молодь

Фінська служба безпеки та розвідки Supo відстежує зростання активності ультраправих рухів упродовж 2020-х років. У звіті, оприлюдненому раніше цього року, служба зазначила, що соціальні мережі використовують для впливу на молодь і її вербування.

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Доцентка соціальної психології Гельсінського університету Катаріна Петтерссон пояснила, що ворожість до меншин часто поширюють не у формі відкритої ненависті, а через гумор, меми, іронію, стереотипи або твердження про нібито загрозу суспільству. За її словами, така подача може зробити дискримінаційні ідеї звичними, прийнятними або навіть розважальними, особливо для молодших людей.

Стікери та злочини ненависті

У публічних місцях Фінляндії, зокрема біля шкіл і дитячих майданчиків у Гельсінкі, почали з’являтися расистські стікери. За даними Helsingin Sanomat, їхнє поширення може бути частиною скоординованої кампанії відкрито расистського руху Sinimusta Liike. Торік рух знову допустили до реєстру політичних партій, попри його відкрито фашистську ідеологію.

Згідно зі звітом Поліцейського університетського коледжу, кількість підозрюваних злочинів ненависті, про які повідомили поліції у Фінляндії, третій рік поспіль сягнула рекордного рівня. Опитування Фінського Червоного Хреста також показало, що 95% молодих людей віком від 15 до 24 років або стикалися з расизмом, або були його свідками онлайн чи в соціальних мережах.

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії заявило, що поліція активно стежить за проблемою, а для протидії радикалізації потрібна співпраця зі школами та батьками. Учасники нового руху планують привертати увагу до проблеми, залучати батьків, школи та молодь, а також прагнуть домогтися законодавчих змін.

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