У Фінляндії доходи найбідніших зменшаться на €80 на місяць — YLE News

У Фінляндії зміни у системі соціального забезпечення та оподаткуванні за каденції уряду прем’єр-міністра Петтері Орпо зменшать доходи домогосподарств із найнижчими доходами в середньому приблизно на 80 євро на місяць на одного дорослого. Таких висновків дійшов Фінський інститут охорони здоров’я та соціального забезпечення THL, повідомляє YLE News.

Зниження доходів у найнижчому децилі

За оцінкою THL, сукупний вплив урядових змін у 2023–2027 роках скоротить доходи домогосподарств із найнижчого дециля розподілу доходів на 8%. Кількість людей із низькими доходами водночас зросте приблизно на 102 тисячі, зокрема на близько 22 тисяч дітей.

Дослідники використали деталізовані щомісячні дані про доходи Фінської податкової адміністрації. У THL зазначили, що оновлена модель засвідчила менший вплив законодавчих змін на малозабезпечені домогосподарства, ніж припускали раніше. Попередня оцінка, яка охоплювала зміни 2024–2025 років, передбачала збільшення кількості людей із низькими доходами на 110 тисяч, серед них — 27 тисяч дітей.

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Кого зміни зачепили найбільше

THL пов’язує втрати доходів насамперед зі скороченням житлової допомоги та виплат по безробіттю у 2024–2025 роках. Найбільше пропорційне зниження доходів унаслідок законодавчих змін, за оцінкою інституту, очікується серед студентів.

У грошовому вимірі найбільших втрат, за даними дослідження, зазнають безробітні, які працюють неповний робочий день та оформлюють або отримують допомогу з безробіття від Kela — Фінської установи соціального страхування.

Водночас у найвищому децилі доходів чисті доходи, за оцінкою THL, зростуть приблизно на 1%, або орієнтовно на 50 євро на місяць на одного дорослого. Це переважно пояснюють податковими знижками, які здебільшого стосуються працевлаштованих людей. Очікуваний вплив змін, що мають набути чинності наступного року, у THL назвали незначним.

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