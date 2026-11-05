У Фінляндії капітана Fitburg засудили до 3,5 року за пошкодження кабелів — Deutsche Welle

У Фінляндії окружний суд Гельсінкі визнав винними російського капітана вантажного судна Fitburg та старшого члена екіпажу у пошкодженні двох підводних телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці торік. Як повідомляє Deutsche Welle, суд визнав обох винними у пошкодженні майна за обтяжуючих обставин.

Вироки обвинуваченим

За даними AFP, капітана засудили до трьох із половиною років ув’язнення. Старший член екіпажу — громадянин Азербайджану — отримав два роки й 10 місяців ув’язнення. Обвинувачені заперечували свою провину та ставили під сумнів юрисдикцію Фінляндії у справі.

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Затримання Fitburg

Фінська влада затримала судно 31 грудня за підозрою в пошкодженні кабелів, що сполучають Гельсінкі й Таллінн. За даними фінської поліції, на момент виявлення Fitburg протягом кількох годин тягнув якір.

Під час інциденту судно з 14 членами екіпажу прямувало з Санкт-Петербурга до ізраїльського порту Хайфа. Фінляндія посилила захист підводної інфраструктури після серії випадків пошкодження кабелів і трубопроводів у Балтійському морі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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