У Флориді одному шимпанзе доправляли їжу дроном через повінь — Taipei Times

У притулку Save the Chimps поблизу міста Форт-Пірс у штаті Флорида працівникам довелося доправляти їжу 38-річному шимпанзе на ім’я Калеб за допомогою дрона. Через сильні дощі територію притулку затопило, а тварина залишалася у відкритій зоні, відрізаній від інших ділянок водою, повідомляє Taipei Times.

Дрон для їжі та ковдр

Зливи накривали південний схід і центральні райони Флориди з 1 листопада до вівторка минулого тижня. Канали вийшли з берегів і затопили внутрішні дороги притулку, якими зазвичай гольф-карами щодня перевозять близько 1,4 тонни корму для шимпанзе.

Спочатку працівники використовували транспорт із високим кліренсом, однак він зламався. Тоді задіяли дрон, який організація придбала раніше для надзвичайних ситуацій. Калебу доправляли пакети з їжею та ковдри, доки він сам не перейшов до доступнішої частини території.

Притулок оприлюднив відео, на якому шимпанзе дістає банан із паперового пакета, скинутого дроном. Пізніше Калеб обережно перейшов через мотузку, натягнуту над затопленою ділянкою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тварини залишилися в безпеці

Будинки для догляду за шимпанзе були в безпеці на височині. Частина ветеринарів та інших співробітників залишалася ночувати на території площею 61 гектар, щоб забезпечити догляд за тваринами.

Їжу, медикаменти та інші необхідні речі для решти близько 200 шимпанзе працівники доставляли вантажівками, особистим автомобілем одного з технічних працівників і трактором. За словами директора з управління об’єктами Марка Йоханнана, тварини отримували корм, банани та апельсини вчасно.

До суботи рівень води суттєво знизився, і близько 20% внутрішніх доріг уже були вільними від води. Організація звернулася до громадськості по допомогу для ремонту пошкоджених будівель та обладнання; один із донорів погодився подвоювати такі внески.

Читай нас у