На східному узбережжі США, у штаті Флорида, тривалі зливи спричинили масштабні підтоплення житлових районів. У частині штату запровадили режим надзвичайної ситуації після того, як за два дні вздовж атлантичного узбережжя випало понад 30 см опадів. Родини залишають затоплені будинки човнами, а рятувальні служби допомагають людям, які опинилися заблокованими в оселях та автомобілях, повідомляє UPI.

Евакуація мешканців і тварин

У Дейтона-Біч рятувальники в суботу знову виїжджали до затоплених кварталів, де люди залишалися у будинках і транспорті. Поліція майже 10 годин працювала у воді по пояс. Співробітники Комісії з охорони риби та дикої природи Флориди перевозили мешканців аероглісерами до автомобілів, пристосованих до руху затопленими дорогами, а також допомагали медикам доправляти пацієнтів із району Мідтаун до лікарні Halifax.

У місті Коко місцева жителька Мелісса Тіто розповіла AccuWeather, що вночі вода раптово почала затоплювати її будинок. До ранку рівень води в усіх кімнатах сягнув їй по пояс. В Еджвотері рятувальники обходили будинки та вивозили сім'ї з малими дітьми й немовлям. В одному з помешкань на момент прибуття допомоги було близько 45 см води.

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Волонтери також евакуювали коней, курей, качок і свиню із затопленого кінного центру в Коко. Влада округу Бревард спрямувала переміщених жителів до центрів тимчасового розміщення у Коко та Мельбурні, які приймають людей з особливими медичними потребами і домашніми тваринами. Мешканців закликали заощаджувати воду через навантаження на системи водовідведення та уникати контакту з паводковою водою, яка може містити стічні води, хімікати й уламки.

Кількість опадів і прогноз

За даними Національної метеорологічної служби, оприлюдненими в п'ятницю, поблизу Коко-Біч від вівторка випало 24,26 дюйма, або близько 616 мм опадів. На південь від Тайтусвілла зафіксували 22,49 дюйма, а на острові Меррітт — 22 дюйми. В аеропорту Дейтона-Біч випало 16,11 дюйма опадів, а поблизу Порт-Оранджа — 14,73 дюйма.

Найсильніші дощі зміщуються на північний схід Флориди та південний схід Джорджії, де AccuWeather прогнозує ще від 10 до 20 см опадів, місцями — від 20 до 30 см. Метеорологи попереджають, що високий рівень води в річках може зберігатися значно довше за самі зливи. Значні підтоплення поблизу Коко можуть тривати до грудня, а незначні — до січня.

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