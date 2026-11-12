У Флориді скасували парад святого Патрика через закон DEI — The Guardian

Влада міста Делрей-Біч у штаті Флорида оголосила про скасування параду до Дня святого Патрика та прайд-заходу, запланованих на 2027 рік. Міська адміністрація пояснила рішення новим законом штату, що обмежує можливості муніципалітетів організовувати, фінансувати або просувати заходи, пов’язані з різноманіттям, рівністю та інклюзивністю (DEI).

Як повідомляє The Guardian, закон підписав губернатор Флориди Рон Десантіс у квітні, а чинності він набуде 1 січня. У заяві міста зазначили, що обмеження стосуються окремих програм і заходів, розроблених або реалізованих з урахуванням етнічного походження, сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

Посадовці Делрей-Біч дійшли висновку, що у 2027 році вони не мають законного права організовувати, фінансувати чи просувати ці заходи.

Пошук приватного фінансування

Мер Делрей-Біч Том Карні повідомив, що після оголошення про скасування отримав численні звернення від обурених жителів. За його словами, він разом із міськими посадовцями та кількома організаціями шукає спосіб провести березневий парад у 2027 році за приватні кошти.

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Карні назвав парад до Дня святого Патрика важливою частиною життя громади Делрей-Біч. Він пообіцяв регулярно інформувати мешканців про подальші рішення, проте деталей можливого механізму проведення заходу наразі не навів.

Реакція громади та винятки

Скасування параду й прайд-заходу викликало невдоволення серед місцевих жителів і власників бізнесу. Для підприємців ці періоди традиційно належать до найприбутковіших вихідних року, а парад до Дня святого Патрика зазвичай приваблює десятки тисяч відвідувачів.

Закон має офіційну назву Florida Senate Bill 1134. Він не поширюється на заходи, що проводяться у федеральні свята, присвячені етнічному різноманіттю, зокрема День Мартіна Лютера Кінга, Джунтінт і День корінних народів. Інші міста Флориди також оцінюють наслідки нових обмежень, однак про скасування інших заходів наразі не повідомлялося.

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