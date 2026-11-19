На Атлантичному узбережжі американського штату Флорида інтенсивна буря, що почалася 17 листопада 2026 року, принесла понад фут опадів — більш як 30 сантиметрів — за 24 години. Вода затопила вулиці та почала проникати до житлових будинків. Про це повідомляє The Independent.

Другий епізод за три тижні

Нові зливи сталися менш ніж через три тижні після інших екстремальних опадів у частині регіону. Синоптики також попереджали про ймовірність подальших дощів. У Форт-Лодердейлі мешканці спостерігали, як вода піднімалася на вже перенасичених вологою подвір’ях.

У квітні 2023 року у Форт-Лодердейлі за 24 години випало понад 25 дюймів опадів, або близько 64 сантиметрів. Як зазначає видання, навіть урагани рідко приносять таку кількість дощу в одному місці за настільки короткий час.

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Ризики для вразливих громад

Авторка матеріалу Сміта Рао, доцентка соціальної роботи Університету штату Огайо, зазначає, що тепліша атмосфера здатна утримувати більше вологи, через що зливи стають інтенсивнішими. За її словами, ризики особливо високі в міру прояву наслідків сильного Ель-Ніньйо у 2026–2027 роках.

Найбільш уразливими до раптових повеней є мешканці низинних районів, малозабезпечені люди, літні особи та орендарі, які мають обмежені можливості захистити житло або швидко відновитися після стихії. Дослідження 2023 року, що охопило 29 070 житлових одиниць у США, показало: 57% респондентів повідомили, що не були підготовлені до лиха запасами їжі й води, екстреними коштами та транспортом.

Серед можливих заходів Рао назвала інвестиції у дренажні системи, протипаводкову інфраструктуру, зміцнення електромереж і доступне безпечне житло. Також важливими є інформування мешканців про ризики та залучення вразливих громад до підготовки планів реагування на надзвичайні ситуації.

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