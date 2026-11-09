У Флориді затоплять SS United States для створення штучного рифу — RMF24

Біля узбережжя Флориди в найближчі дні планують навмисно затопити легендарний трансатлантичний лайнер SS United States. Судно має стати штучним рифом; за планом, це буде найбільший у світі об’єкт такого типу, створений шляхом контрольованого затоплення, повідомляє RMF24.

Підготовка до затоплення

Округ Окалуса у штаті Флорида придбав лайнер за 1 млн доларів. Ще 13 млн доларів спрямували на підготовку судна до затоплення та видалення небезпечних речовин. SS United States відбуксирували до верфі в місті Мобіл, штат Алабама, де він пройшов необхідні роботи.

Якщо операція відбудеться за планом, корпус судна спочине більш ніж за 35 км від узбережжя Флориди — між Пенсаколою та Дестіном. Два характерні димарі лайнера мають передати до запланованого музею, присвяченого історії корабля.

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Рекордний трансатлантичний лайнер

SS United States увійшов в експлуатацію 1952 року. Під час першого рейсу він розвинув швидкість близько 70 км/год і встановив рекорд перетину Атлантики, який, за даними видання, досі не перевершили. За майже два десятиліття служби лайнер перевіз чотирьох президентів США, численних знаменитостей і десятки тисяч пасажирів.

У 1969 році судно вивели з експлуатації на тлі розвитку реактивної авіації, після чого воно майже 30 років стояло в Філадельфії. Президентка організації SS United States Conservancy Сьюзен Гіббс назвала лайнер американським символом, що об’єднує людей.

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