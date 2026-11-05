У Франкфурті відкрили Єврейську академію — Deutsche Welle

У Франкфурті-на-Майні в Німеччині відкрили Єврейську академію — першу установу такого типу в країні. Проєкт створила Центральна рада євреїв Німеччини як майданчик для освіти, суспільного діалогу та протидії ненависті, повідомляє Deutsche Welle.

Освіта та діалог

На церемонії відкриття 2 листопада президент Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер заявив, що ненависті потрібно протидіяти освітою. Він назвав академію важливою віхою та свідченням рішучості єврейської громади вважати Німеччину своїм домом. Водночас Шустер зазначив, що єврейське життя в країні перебуває під більшою загрозою, ніж будь-коли після Шоа.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який також був присутній на відкритті, наголосив на необхідності беззастережно відкидати антисемітизм і протидіяти йому на політичному рівні. Він зауважив, що Голокост, жертвами якого стали шість мільйонів євреїв, був спрямований також проти єврейського світу навчання та знань.

Традиція Lehrhaus

Академія розташована менш ніж за десять хвилин пішки від найбільшої синагоги Франкфурта. Будівля поєднує елементи німецької вілли початку ХХ століття та сучасну чотириповерхову споруду. Керівники установи Сабена Донат і Дорон Кізель розглядають її як міст між академічним середовищем і широкою аудиторією.

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Програма академії має зосереджуватися на філософії релігії, етиці та актуальних дискусіях про сучасне єврейське життя. Вона також покликана відобразити різноманіття єврейського життя й форм юдаїзму, а серед тем буде міжрелігійний діалог.

Заклад вважає себе продовжувачем традиції єврейського Lehrhaus — дому навчання, заснованого у Франкфурті 1920 року та пов’язаного з філософом Францом Розенцвейгом. Нацисти закрили Lehrhaus у 1938 році.

Витрати та безпека

Проєкт академії виріс з ініціативи колишнього голови Центральної ради Дітера Граумана, який у 2012 році запропонував створити освітній підрозділ. Будівництво коштувало близько 40 млн євро: приблизно половину суми профінансувала Центральна рада євреїв Німеччини, решту — федеральна та земельна влада. Витрати зросли порівняно з розрахунками на початку будівництва у 2021 році, зокрема через конструктивні заходи безпеки.

Керівниця академії Сабена Донат зазначила, що охорона єврейських установ, шкіл і синагог стала сумною реальністю повсякденного життя.

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