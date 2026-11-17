У Франції у вівторок близько 146 тисяч людей взяли участь у загальнонаціональних протестах через вартість життя та на підтримку підвищення зарплат. За даними France 24, Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що 28 тисяч учасників зібралися в Парижі. Профспілки оцінили загальну кількість протестувальників у понад 500 тисяч, зокрема у 175 тисяч у столиці.

Явка знизилася порівняно з попередньою акцією

Нинішня мобілізація була менш чисельною, ніж попередній спільний день протестів 5 листопада. Тоді МВС нарахувало 575 тисяч учасників по всій країні, серед яких 65 тисяч — у Парижі.

До акцій долучилися учні старших класів, студенти, працівники державного сектору та частина співробітників приватних компаній. Це вже третій заклик до страйку працівників державного сектору із вересня. Їх закликали до страйку після того, як переговори профспілок із прем'єр-міністром Себастьєном Лекорню не задовольнили вимог щодо оплати праці.

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Вимоги профспілок і бюджетні обмеження

Уряд у проєкті бюджету не передбачив загального підвищення зарплат для державних службовців четвертий рік поспіль. Профспілки вважають це неприйнятним і заявляють, що від 2017 року купівельна спроможність працівників державного сектору скоротилася на 16%.

Учасники акцій також порушували питання стану шкіл, лікарень та інших державних служб. Медсестра паризької лікарні Орелан Тос заявила AFP, що протестувальників непокоїть погіршення ситуації в освіті, охороні здоров'я та публічних послугах. У Ліоні тисячі людей пройшли містом із банером «Досить жертв від трудящих».

За повідомленням влади, більшість демонстрацій відбулися мирно. Водночас силовиків розгорнули через побоювання можливого насильства, а продаж петард тимчасово заборонили. Під час протестів минулого місяця в Ліоні сталися мародерство та підпал будівлі; тоді по країні затримали понад 2 тисячі людей.

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