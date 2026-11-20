У французькому Безансоні 92-річна Колет Воронофф померла після тяжкої гіпертермії під час хвилі спеки. Уночі її чоловік зателефонував доньці Анн-Софі та повідомив, що дружина впала й у неї почалися судоми. Медики, які прибули до квартири, зафіксували температуру тіла жінки на рівні 42,6°C. Про це родина розповіла у матеріалі The Guardian.

Допомога медиків

Колет Воронофф доправили до лікарні, де лікарі застосували крижані ванни, щоб знизити температуру її тіла. За словами Анн-Софі Воронофф, після цього стан матері на певний час покращився: вона прокинулася та усміхнулася рідним. Водночас лікар пояснив сім'ї, що надзвичайно висока температура пошкодила серце, печінку, легені та мозок.

Жінка перебувала в лікарні до середи. Її близькі могли бути поруч із нею вдень і вночі та попрощатися перед смертю.

Спека у східній Франції

За словами доньки, квартира батьків на сьомому поверсі не мала кондиціонера. Вікна можна було відчинити з обох боків для протягу, однак у ніч, коли Колет стало зле, вона відчинила вікна, але не відкрила віконниці. Анн-Софі також розповіла, що радила матері пити більше води та приймати душ.

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Доньки жили неподалік: одна могла приїхати приблизно за 10 хвилин, інша — за 15 хвилин, а сама Анн-Софі — за 20 хвилин. До подружжя регулярно приходили доглядальники, фізіотерапевт і медсестри. У суботу сестра відвідала батьків і привезла вентилятори; тоді вони, за її словами, почувалися добре.

Анн-Софі Воронофф, яка працює лікаркою-дослідницею, сказала, що не очікувала такого розвитку подій. Після смерті матері родині було важко знайти похоронне бюро через велику кількість померлих. Прах Колет Воронофф поховали в її родовому селі в Ардеші.

Як зазначає The Guardian із посиланням на модельне дослідження 854 європейських міст, щонайменше 50 тисяч людей загинули через спекотне літо 2026 року. Науковці вказали, що дві третини смертей, пов'язаних зі спекою, були наслідком додаткового потепління через забруднення викопним паливом і руйнування природи.

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