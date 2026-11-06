У Франції автобус зі школярами з’їхав з дороги, загинули двоє — Deutsche Welle

У Франції поблизу міста Лент автобус, який перевозив школярів, з’їхав із дороги та врізався в дерево. Щонайменше двоє людей — дитина й молода людина — загинули, ще 16 зазнали травм.

Аварія сталася вранці

Як повідомляє Deutsche Welle, аварія сталася вранці у п’ятницю неподалік Лента, в департаменті Ен на сході Франції. Телеканал BFMTV повідомив, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Мер Лента Ів Крістен заявив, що близько 7:00 (06:00 GMT) автобус з’їхав із дороги та врізався в дерево в канаві.

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Прихисток для потерпілих

За словами мера, в інциденті були залучені 70 людей. Місцеву громадську залу відкрили для тимчасового прихистку потерпілих унаслідок аварії.

Міністр транспорту Франції Філіпп Табаро прямував на місце аварії.

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