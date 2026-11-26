У Франції французький актор Жерар Депардьє постане перед судом за обвинуваченням у зґвалтуванні акторки Шарлотти Арну у 2018 році. Про це повідомляє France 24 з посиланням на адвоката актора Давіда-Олів’є Камінскі. Депардьє заперечує будь-які неправомірні дії у цій справі.

Заява Шарлотти Арну

Арну вперше звинуватила Депардьє у зґвалтуванні 2018 року. За її словами, два випадки насильства сталися в паризькому будинку актора, коли вона була на початку своїх 20 років.

77-річний Депардьє заперечує звинувачення. Торік його юридична команда оскаржила рішення прокуратури про передання справи до суду.

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Інша справа актора

Раніше цього місяця Депардьє відкликав апеляцію на окремий вирок 2025 року у справі про сексуальне насильство. За даними France 24, він визнав провину та попросив вибачення у потерпілих.

У разі визнання винним у справі Арну акторові може загрожувати від 15 до 20 років ув’язнення. Депардьє знявся більш ніж у 200 фільмах за п’ять десятиліть, зокрема у стрічках «Зелена картка», «Останнє метро» та «Сірано де Бержерак».

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