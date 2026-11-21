У Франції в суботу, 21 листопада, десятки тисяч людей вийшли на акції протесту, що стали шостими поспіль вихідними демонстрацій. Учасники вимагали поліпшення державних послуг та висловлювали обурення через зростання вартості життя й нерівність, повідомляє Channel NewsAsia.

Кількість учасників зменшилася

Організатори заявили про 150 тисяч учасників по всій країні. Тижнем раніше вони повідомляли про 200 тисяч протестувальників, а на першій масштабній акції 17 жовтня — про 800 тисяч. Міністерство внутрішніх справ Франції оцінило суботню кількість учасників у 82 500 осіб, тоді як попередньої суботи відомство нарахувало 106 тисяч.

У Парижі тисячі людей зібралися на площі Республіки, звідки рушили на схід міста. На акції були присутні представники профспілок, лівих партій, студентських організацій та руху «жовтих жилетів». Одна з груп встановила символічні надгробки, що проголошували «смерть» державних послуг, зокрема соціального забезпечення та освіти.

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Вимоги студентів і сутички

Протестний рух розпочався в середині вересня з виступів старшокласників, які вимагали кращих умов навчання. Згодом він переріс у загальнонаціональну кампанію проти високих цін, недостатнього рівня державних послуг і жорстокості поліції. Генеральна секретарка студентської профспілки Unef Манон Море заявила, що молоді люди в різних країнах стикаються із соціальною незахищеністю та змушені обирати між житлом, медичною допомогою і повноцінним харчуванням.

Напередодні парламент Франції ухвалив закон, який посилює захист правоохоронців під час застосування зброї. Документ зазнав критики з боку лівих сил. Загалом акції були переважно мирними, однак у деяких містах сталися сутички: учасники намагалися зібратися у заборонених зонах, підпалювали автомобілі й сміттєві контейнери, а поліція застосовувала сльозогінний газ. За підрахунками AFP, від початку протестів щонайменше 31 людина зазнала тяжких травм через дії силовиків; офіційної статистики влада не оприлюднила.

Демонстрації відбулися, зокрема, в Ліллі, Марселі та Ліоні. Профспілки й активісти закликали продовжити протести найближчими тижнями.

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