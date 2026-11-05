У Франції до 600 тисяч людей вийшли на протести, сталися сутички — Interia

У Франції в четвер сотні тисяч людей вийшли на демонстрації у 70 містах, протестуючи проти умов праці та стану системи освіти. За даними Interia, Міністерство внутрішніх справ Франції оцінило кількість учасників у 600 тисяч осіб, тоді як профспілкова конфедерація CGT заявила про 1,6 мільйона протестувальників.

Вимоги протестувальників

У демонстраціях брали участь державні службовці, працівники державного сектору, учні старших класів, студенти та пенсіонери. Працівники виступали проти низьких зарплат і зростання вартості життя, а також за захист державних послуг. Учні та студенти вимагали поліпшення умов навчання.

Французькі медіа повідомляли, що в Парижі на вулиці вийшли приблизно 350 тисяч людей. Акції також відбулися, зокрема, в Ліоні та Ренні. Напередодні міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявляв про розгортання десятків тисяч поліцейських у французьких містах.

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Сутички та перебої в роботі установ

За повідомленням Interia, у центрі Ліона неподалік мосту Галльєні підпалили автомобіль, а також сталися сутички поліції з групами, які видання називає лівими бойовиками. У Ренні, за словами місцевої влади, сутички ініціювала група замаскованих осіб, яку влада назвала ворожою.

Через протести виникли перебої в роботі громадського транспорту, окремих шкіл і лікарень. Ейфелеву вежу закрили для відвідувачів, а частину залів Лувру — для відвідування. Французький уряд також пообіцяв вивільнити 10 мільйонів барелів дизельного пального зі стратегічних резервів, внести зміни до платформи вступу на перший курс університетів Parcoursup та замінити її до 2028 року.

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