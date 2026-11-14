У Франції готуються до п’ятої суботи протестів — Channel NewsAsia

У Франції в суботу, 14 листопада, заплановано п’ятий поспіль день протестів. Основна акція має розпочатися в Парижі о 13:00 за місцевим часом, також десятки зібрань очікуються в інших містах країни. Учасники виступають, зокрема, проти інфляції та законопроєкту, який передбачає додатковий правовий захист для поліцейських під час застосування зброї, повідомляє Channel NewsAsia.

Учасники та вимоги

Понад місяць у країні тривають блокування ліцеїв і демонстрації через зростання вартості життя. Протести відбуваються напередодні президентських виборів, запланованих на наступний рік. Попередні акції здебільшого були мирними, однак супроводжувалися окремими випадками насильства та звинуваченнями у поліцейському насильстві.

У Парижі до старшокласників, профспілок та інших активістів мав долучитися рух «жовтих жилетів». Частина демонстрантів вимагає посилити захист дітей від сексуального насильства, інші виступають проти законопроєкту щодо презумпції правомірності самооборони для поліцейських, які застосували зброю.

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Суперечливий законопроєкт

Нижня палата парламенту вже схвалила документ, який надалі мають розглянути в Сенаті. Прихильники ініціативи, серед яких ультраправа партія «Національне об’єднання», вважають її потрібною, аби поліцейських не підозрювали автоматично в надмірному застосуванні сили. Водночас активісти стверджують, що законопроєкт ускладнить притягнення силовиків до відповідальності.

Минулого тижня юристи засудили ймовірне насильство з боку поліції під час попередніх протестів. За їхніми словами, воно призвело до тяжких травм, зокрема рук, ніг та очей. За даними влади, попередньої суботи в акціях по всій Франції взяли участь близько 146 тисяч людей. Наймасштабніші протести останніх тижнів відбулися під час страйку в четвер, коли на вулиці вийшли понад 500 тисяч осіб. Профспілки також закликали до нового дня страйків у вівторок, відкинувши обіцянку уряду підвищити мінімальну зарплату на 0,6%.

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