У Франції колектив активістів і медиків Lacrymos du sang заявив, що за кілька тижнів отримав понад 10 тисяч свідчень від протестувальників і перехожих про зміни менструального циклу після контакту зі сльозогінним газом. У повідомленнях ішлося, зокрема, про сильніший біль і рясніші кровотечі. Про це повідомляє France 24.

Колектив планує оприлюднити результати опитування 17 листопада. Його учасниця, акушерка Йоганн Воахангі-Ніріна, розповіла, що звернення надходили також від жінок, які не брали участі в акціях, але жили, робили покупки чи гуляли неподалік від місць застосування газу. На її думку, це може означати, що стрес не є єдиним можливим поясненням таких скарг.

Дані досліджень

Ініціативу Lacrymos du sang започаткували за прикладом дослідження, проведеного в Портленді після протестів Black Lives Matter у США 2020 року. В опитуванні 2 200 людей понад половина респондентів повідомила про спазми, посилення кровотечі та інші проблеми зі здоров’ям після впливу сльозогінного газу. Це була перша опублікована рецензована наукова робота, що виявила зв’язок між контактом із газом і порушеннями менструації.

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Дослідниця нейроендокринології Університету Париж-Сакле Соленн Ружо Фернандес Гарсія заявила, що сполука CS, яку містить більшість видів сльозогінного газу, зокрема застосовуваних французькою поліцією, розпадається в організмі на кілька речовин. Одна з них, за її словами, може порушувати роботу щитоподібної залози. Вона також пов’язала сильний менструальний біль із прямою активацією больових рецепторів сполукою CS.

Застосування газу на протестах

Французька поліція широко застосовувала сльозогінний газ під час протестного руху, що почався через умови у школах і посилився на тлі кризи вартості життя. Лише 17 жовтня правоохоронці випустили 22 тисячі каністр. Очевидці кількох акцій звинувачували поліцію у застосуванні газу без попередження, зокрема на вузьких вулицях, поблизу шкіл і в паризькому метро.

У 2020 році Управління Верховного комісара ООН з прав людини попереджало, що використання сльозогінного газу у великих дозах може спричинити некроз тканин дихальних шляхів і травної системи, набряк легень та внутрішню кровотечу. Один із депутатів партії «Нескорена Франція» закликав уряд призупинити застосування газу до проведення додаткових досліджень. Колектив також отримав повідомлення про викидні, які люди пов’язували з впливом газу, однак дослідники наразі не встановили такого зв’язку.

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