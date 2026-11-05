У Франції на протестах затримали 448 людей — Channel NewsAsia

У Франції під час загальнонаціонального страйку та протестів проти зростання вартості життя станом на 18:00 поліція повідомила про 448 затриманих і 53 травмованих правоохоронців. У демонстраціях у четвер, 5 листопада, взяли участь сотні тисяч людей, повідомляє Channel NewsAsia.

Різні оцінки кількості учасників

Профспілка CGT оцінила кількість учасників акцій по всій Франції у 1,6 мільйона. Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про 575 тисяч учасників, переглянувши попередню оцінку в 600 тисяч. За даними відомства, в Парижі маршували 60 тисяч людей.

Акції відбулися після кількох тижнів протестів, ініційованих молоддю. Профспілки закликали до загального підвищення зарплат і податкових реформ, а також скаржилися на поліцейські обмеження щодо окремих протестів.

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Більшість маршів минула мирно, однак у деяких містах сталися сутички між протестувальниками та поліцією. У Ліоні підпалили щонайменше один автомобіль, а правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Закриті пам’ятки та блокування шкіл

У Парижі на день закрили Ейфелеву вежу та Тріумфальну арку. Французька влада повідомила про блокування 81 із 3 700 старших шкіл. Водночас учнівська асоціація заявила, що через акції заняття призупинили у тисячі закладів середньої освіти.

За даними міністерства освіти, страйкували близько 16% учителів. До протестів також долучилися профспілки працівників залізниці, державних лікарень і поштових служб. Напередодні міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що по країні планували розгорнути 70 тисяч поліцейських і співробітників сил безпеки.

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