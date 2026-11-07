У Франції на тлі протестів розгорнуть 70 тисяч силовиків — Dawn

У Франції в суботу заплановані нові протести профспілок і студентських груп, а рух «жовтих жилетів» має намір провести окрему заборонену владою акцію на площі Згоди в центрі Парижа. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що по всій країні розгорнуть 70 тисяч поліцейських і співробітників сил безпеки, повідомляє Dawn.

Студентські об’єднання та профспілки проведуть дозволений марш у Парижі проти високої вартості життя та на підтримку молоді. Водночас активісти «жовтих жилетів» відмовилися долучатися до цієї ходи й закликали прихильників зібратися на площі Згоди, неподалік Національних зборів та Єлисейського палацу.

Заклик до непокори

Член координаційного комітету руху Бенжамен Баль заявив, що «жовті жилети» закликають до масової непокори. Рух уже проводив вуличні протести вісім років тому проти уряду президента Емманюеля Макрона через заплановане підвищення податку на пальне.

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Нуньєс заявив, що правоохоронці готові до можливих заворушень і мародерства. Більшість демонстрацій останніх тижнів відбувалися мирно, однак подекуди їх супроводжували сутички з поліцією та випадки вандалізму. 17 жовтня у Франції сталися найгірші заворушення за останні роки.

Вимоги профспілок

У четвер сотні тисяч працівників страйкували й виходили на вулиці в різних містах Франції. За даними МВС, протести загалом минули спокійно, хоча в кількох містах сталися сутички; було затримано 642 людей. Дії поліції критикують за надмірну жорсткість, а за заявами про насильство щодо демонстрантів розпочали десятки внутрішніх розслідувань.

Профспілки вимагають підвищити мінімальну зарплату, загалом збільшити оплату праці, провести податкові реформи та поліпшити умови навчання для молоді. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню планує в понеділок обговорити зарплати й купівельну спроможність із представниками профспілок та організацій роботодавців.

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