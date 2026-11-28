У Франції в суботу заплановані загальнонаціональні демонстрації проти гендерно зумовленого насильства, які, як очікується, зберуть тисячі людей. Як повідомляє France 24, до акцій мають долучитися феміністичні організації, профспілки, студенти та учасники руху «жовтих жилетів».

Генеральна секретарка профспілки CGT Софі Біне заявила, що організатори закликають провести в містах країни «феміністичну припливну хвилю», аби привернути увагу до необхідності припинити сексистське та сексуальне насильство.

Дві ходи в Парижі

У Парижі з 14:00 мають відбутися дві окремі ходи. Префектура поліції прогнозує загальну кількість учасників на рівні близько 40 тисяч осіб.

Колектив #NousToutes планує пройти від площі Республіки до площі Нації, засуджуючи гендерне, соціальне та державне насильство. Інша акція, організована об’єднанням асоціацій і профспілок Feminist Strike, має вирушити від площі Пантеону до площі Італії з вимогою ліквідувати насильство щодо жінок. Учасники руху «жовтих жилетів» також закликали вийти на демонстрації проти сексистського й сексуального насильства та на підтримку гендерної рівності.

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Вимога ухвалити закон

Однією з головних вимог протестувальників є ухвалення законопроєкту проти сексизму та сексуального насильства. Документ передбачає заходи на всіх етапах протидії насильству щодо жінок і дітей — від профілактики до відшкодування шкоди.

Національні збори Франції ухвалили текст 13 жовтня, а Сенат має розглянути його в січні. Представниця Фонду жінок Флоріан Вольт заявила, що текст має бути проголосований до парламентської сесії, запланованої на 28 лютого 2027 року, а також отримати достатнє фінансування. Організація оцінює вартість його реалізації у 4 млрд євро на рік.

За офіційним звітом, оприлюдненим у середу, торік у Франції сталося понад 100 феміцидів. У 2024 році жертвами зґвалтувань стали 272 тисячі жінок, а сексуальних домагань зазнали 1,3 млн людей.

Феміністичні демонстрації відбуваються на тлі сьомої поспіль суботи протестів через вартість життя та вимог студентів збільшити фінансування шкіл і університетів. За даними France 24, кількість учасників цих акцій зменшується: у першу суботу протестів 17 жовтня на вулиці вийшли кількасот тисяч людей, тоді як минулого тижня — десятки тисяч.

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