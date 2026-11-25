Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен розпорядився провести внутрішню перевірку щодо паризького прокурора Крістіана де Роккіньї. Він хоче з’ясувати, чому прокурор перебував у штаб-квартирі ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, коли туди прибула поліція.

Як повідомляє Politico Europe, рейд відбувався в межах розслідування тверджень про можливий витік конфіденційної судової інформації з Міністерства внутрішніх справ до партії. Посадовець, щодо якого ведеться розслідування, Юг Муту подав у відставку з посади старшого державного представника в регіоні Центр — Долина Луари та мав офіційно залишити посаду в середу.

Зустріч у штаб-квартирі

Під час рейду де Роккіньї зустрічався з Жан-Полем Гарро — колишнім магістратом і депутатом Європарламенту від «Національного об’єднання». Гарро заявив Franceinfo, що вони обговорювали боротьбу з незаконним обігом наркотиків і не говорили про розслідування щодо партії.

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Минулого тижня де Роккіньї повідомив агентству AFP, що його присутність у штаб-квартирі не була пов’язана зі справою. За його словами, він прийшов випити кави зі знайомим, який є представником партії. На запит щодо оголошеної перевірки прокурор одразу не відповів.

Питання службової етики

Дарманен заявив, що необхідно з’ясувати, чи могли високопосадовці передати «Національному об’єднанню» інформацію. За його словами, такі дії могли б бути злочином і суперечили б вимозі незалежності судових посадовців.

Міністр також вважає, що де Роккіньї неналежно повівся, бо не повідомив керівництву про свою присутність під час рейду та зустрівся зі знайомим у робочий час, не взявши відпустки. Внутрішня перевірка має встановити, чи обговорювали під час зустрічі будь-яку чутливу інформацію.

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