У департаменті Па-де-Кале на півночі Франції на птахофермі виявили високопатогенний штам пташиного грипу H5N1. Від інфекції загинули 80 із 4300 птахів, а решту поголів’я знищили, повідомляє The Independent з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я тварин.

Підвищений рівень тривоги

Спалах зафіксували у четвер. Наступного дня Франція запровадила високий рівень тривоги через пташиний грип. Він передбачає обов’язкові обмеження, зокрема утримання поголів’я птиці в закритих приміщеннях.

Поширення пташиного грипу викликає занепокоєння урядів і птахівничої галузі: останніми роками хвороба знищувала поголів’я в різних країнах, порушувала постачання та сприяла зростанню цін на харчі.

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Заходи у Шотландії

Раніше цього місяця Шотландія також оголосила зону профілактики пташиного грипу після збільшення кількості виявлень вірусу серед утримуваних і диких птахів. Усі власники птиці там мають дотримуватися посилених правил біобезпеки: огороджувати птицю на вільному вигулі, очищати й дезінфікувати взуття та бетонні поверхні, а також утримувати домашніх качок і гусей окремо від іншої птиці.

За даними спостережень, високопатогенний вірус циркулює серед диких птахів у Великій Британії, а ризик для свійської та іншої утримуваної птиці оцінюють як дуже високий. У період із жовтня до квітня у Великій Британії зафіксували шість випадків хвороби серед утримуваних птахів.

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