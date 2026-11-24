Апеляційний суд у Версалі, Франція, постановив, що поліцейський постане перед судом за обвинуваченням у вбивстві 17-річного Нахеля Мерзука. Підліток загинув під час зупинки автомобіля в червні 2023 року. Його смерть спричинила кількаденні заворушення в бідніших передмістях Парижа.

Рішення апеляційного суду

Як повідомляє France 24, Версальський апеляційний суд дійшов висновку, що проти обвинуваченого є достатньо доказів. Суд також відхилив посилання захисту на пом’якшувальну обставину. Рішення ще може бути оскаржене.

Поліцейський провів п’ять місяців під вартою до звільнення у листопаді 2023 року. Спершу його мали судити за обвинуваченням у вбивстві, однак він оскаржив це рішення.

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Відео зі зупинки автомобіля

Після загибелі Нахеля поширилося відео з мобільного телефону, на якому видно, як поліцейський Флоріан М. стріляє в підлітка впритул у салоні автомобіля під час зупинки на жвавій вулиці. Спочатку поліція заявляла, що Нахель скерував автомобіль на правоохоронця. Водночас запис показував двох поліцейських біля нерухомого автомобіля, один із яких тримав зброю, спрямовану на водія.

У березні апеляційний суд постановив, що поліцейського слід судити за менш тяжким обвинуваченням у насильстві, що призвело до смерті, у суді без присяжних. У червні найвищий суд Франції скасував це рішення, відкривши шлях до розгляду справи за обвинуваченням у вбивстві.

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