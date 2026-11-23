У Франції на другому національному саміті Choose France представлять 273 промислові проєкти французьких компаній, які передбачають €14,9 млрд нових інвестицій. Загальна вартість заявленого пакета становить €42,5 млрд, повідомляє Euronews.

Зустріч бізнесу в Парижі

На захід 23 листопада в Міжнародному університетському містечку Парижа очікують близько 250 керівників компаній із індексу CAC 40, малих і середніх підприємств, компаній середньої капіталізації та стартапів. У ньому також візьмуть участь міністр промисловості Себастьєн Мартен і міністр економіки Ролан Лескюр.

Президент Франції Емманюель Макрон має розпочати день із візиту до Airbus у Тулузі, а завершити його вечерею в Єлисейському палаці. На неї запрошені кілька міністрів і понад 150 керівників великих та малих компаній, зокрема Danone та Urgo.

Енергетика, авіація та охорона здоров’я

Саміт Choose France зазвичай орієнтований на іноземних інвесторів, однак його французька версія має продемонструвати інвестиції місцевого бізнесу. Під час першого такого заходу роком раніше влада повідомляла про €30,4 млрд інвестицій у межах 151 проєкту.

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Близько 30% проєктів із цьогорічного пакета отримують державну підтримку, зокрема через план France 2030. Найбільші ініціативи стосуються енергетики, космічної галузі та сфери охорони здоров’я; значну частину проєктів реалізують малі й середні підприємства в регіонах Іль-де-Франс, Нова Аквітанія та Нормандія.

Дві програми разом становлять €17,5 млрд, або понад 40% усіх оголошених інвестицій. Група ADP, що управляє паризькими аеропортами, реалізує інфраструктурну програму на €9,5 млрд. Оператор електромережі RTE заявив про програму на €8 млрд. Компанія Elyse Energy із Ліона також представить проєкт заводу з виробництва авіаційного біопалива в департаменті Атлантичні Піренеї вартістю €1,6 млрд.

Водночас, за даними Національного інституту статистики та економічних досліджень Франції Insee, наприкінці жовтня ділові інвестиції в країні скорочувалися четвертий квартал поспіль. Проєкт бюджету, який розглядає парламент, передбачає збільшення низки зборів із компаній у 2027 році.

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