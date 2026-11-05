У Франції розпочався страйк працівників, протести очікують у 260 містах — Al Jazeera

У Франції працівники розпочали загальнонаціональний страйк на заклик профспілок. Організатори очікують, що протести відбудуться у 260 містах і містечках. Учасники акцій вимагають підвищити мінімальну зарплату та оплату праці для всіх працівників, провести податкові реформи й поліпшити умови у школах.

Акції в кількох містах

Уранці протестувальники зібралися в Марселі та Ліоні на півдні країни, а також у Нанті на заході Франції. Мітинг у Парижі був запланований на 13:00 за Гринвічем. Міністерство освіти прогнозувало, що до страйку долучаться 16% учителів по країні.

Напередодні президент Еммануель Макрон провів зустріч з питань оборони та безпеки, щоб забезпечити громадський порядок, повідомляє Al Jazeera.

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Протести тривають із вересня

Регулярні демонстрації у Франції відбуваються з вересня, коли учні почали протестувати проти поганих умов у державних старших школах. Згодом акції поширилися країною та охопили ширше коло претензій, пов’язаних зі зростанням вартості життя.

За даними Reuters, поліція застосувала сльозогінний газ під час демонстрації в Ліоні. Францію також критикували за дії під час протестів: кілька людей висунули звинувачення у поліцейському насильстві.

Reuters також повідомило, що зустріч міністрів закордонних справ G7 в останній момент перенесли з Марселя до Парижа на тлі шести тижнів загальнонаціональних протестів. Дипломати, з якими спілкувалося агентство, назвали це рішення хаотичним і таким, що зашкодить іміджу Франції.

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