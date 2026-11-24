Прокуратура французького департаменту Приморська Сена відкрила розслідування щодо можливого неналежного використання коштів агломерації Гавра, яку очолює кандидат у президенти Едуар Філіпп. Слідчі перевіряють можливу оплату його юридичного захисту коштами місцевої громади.

Оплата юридичних послуг

Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на BFMTV, розслідування почали після повідомлення судовим органам про можливе неналежне використання публічних коштів. Воно стосується витрат міської громади Гавра на юридичну фірму, залучену Філіппом в іншій справі.

Та справа пов'язана зі звинуваченнями у наданні переваг та зловживанні посадою. За даними BFMTV, юридичній фірмі могли сплатити майже 30 тисяч євро для покриття витрат на захист Філіппа. Адвокатка заявниці сказала, що оплачувати особистий юридичний захист виборної посадової особи публічними коштами суворо заборонено.

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Попереднє провадження

Нове розслідування пов'язане з ширшою судовою перевіркою, яку Національна фінансова прокуратура Франції почала у травні 2026 року. Вона стосується створення у 2020 році цифрового центру Le Havre Digital City та асоціації для управління об'єктом, яку очолював один із заступників мера Гавра.

Початкове повідомлення у цій справі подала колишня працівниця агломерації Гавра. Вона стверджувала, що Філіпп сприяв одному зі своїх заступників мера в отриманні посади в обмін на політичну та інституційну підтримку. У цьому провадженні Філіпп має статус свідка зі спеціальним статусом: на тому етапі судді не знайшли достатніх підстав для офіційного обвинувачення.

Кілька тижнів тому заявниця подала окрему скаргу, дізнавшись про ймовірну оплату понад 28 тисяч євро юридичних витрат Філіппа коштами агломерації. У понеділок її допитали слідчі. Сам Філіпп заявив, що початок нового розслідування його не турбує, і назвав це продовженням справи з тією самою заявницею.

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