Поліція Франції розслідує звинувачення проти актора Жерара Депардьє та письменника Мішеля Уельбека у ймовірному груповому зґвалтуванні й насильстві над жінкою під час зйомок фільму Thalasso у грудні 2018 року. Як повідомляє The Guardian, два джерела, обізнані з перебігом справи, підтвердили AFP, що розслідування триває.

Заява акторки

Розслідувальне видання Mediapart повідомило, що акторка й танцівниця зі Східної Європи, яка в матеріалі фігурує під псевдонімом Александра, подала заяву до поліції у 2025 році. На момент імовірного нападу їй було 32 роки, вона працювала у Франції.

За словами Александри, Депардьє та Уельбек напали на неї, притиснувши під час однієї зі сцен, коли камери знімали. У заяві до поліції вона згадала про «глибоке приниження» та «невимовний сором». Mediapart також передало її слова, що під час події вона перебувала у стані заціпеніння та відстороненості.

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Позиція режисера і захисту

AFP повідомило, що режисера стрічки Гійома Ніклу також звинувачують у співучасті в сексуальному насильстві. Ніклу сказав Mediapart, що під час зйомок не помітив «жодного примусу», але перепросив перед Александрою. Адвокати акторки не відповіли на запит The Guardian, як і представники Депардьє. Видання також звернулося до видавців Уельбека, але відповіді не отримало.

Фільм Thalasso вийшов у 2019 році. У ньому Депардьє та Уельбек зіграли версії самих себе, які зустрічаються в оздоровчому центрі та ведуть тривалі філософські розмови.

Попередній вирок Депардьє

Цього тижня Депардьє відмовився від оскарження вироку 2025 року у справі про сексуальне насильство щодо двох жінок на іншому знімальному майданчику у 2021 році та перепросив перед ними. Суд визнав його винним у сексуальному насильстві щодо 55-річної декораторки та 35-річної асистентки режисера під час роботи над фільмом Les Volets Verts у Парижі. Умовний вирок залишився чинним, а ім’я актора внесли до французького реєстру сексуальних злочинців.

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